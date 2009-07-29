«Казацкая регата» финишировала в Севастополе

В Севастополе сегодня финишировала «Казацкая регата», посвященная Дню Независимости Украины.

Она проходила по историческим местам казацкой и воинской славы от Днепропетровска через Запорожье, Никополь, Херсон, Очаков в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, в регате приняли участие более 20 яхт, в том числе - на заключительном, севастопольском этапе - 5 яхт Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и 3 яхты Черноморского флота Российской Федерации.

На Графской пристани Севастополя кубки и грамоты победителям «Казацкой регаты» вручил командующий ВМС адмирал Игорь ТЕНЮХ. Он пожелал участникам парусной гонки в будущем выйти уже и в Средиземное море.

«Мы пришли в Севастополь из Днепропетровска по тому водному пути, по которому ходили наши предки», - сообщил журналистам многолетний организатор регаты, атаман Анатолий ЧЕРНЫЙ. По его словам, в следующем году планируется дойти до турецкого Стамбула.