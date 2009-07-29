Глава горсовета Севастополя заявил, что на него готовится покушение

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ заявляет, что на него готовится покушение.

Об этом сообщили в Управлении внутренних дел МВД Украины в городе Севастополе, сославшись на то, что соответствующее заявление САРАТОВ направил в местную милицию 27 июля.

Как отметили в милиции, по почте поступило заявление от САРАТОВА, в котором сообщается, что заявителю из нескольких источников стало известно, что в ближайшее время в отношении него готовится покушение на убийство. Заказчиком, по его мнению, является один из высокопоставленных чиновников в Севастополе, в заявлении он указывает фамилию этого чиновника.

Как сообщил первый замначальника УМВД Украины в городе Севастополе – начальник УБОП Николай СВЕТОЧЕВ, в настоящее время его отделом проводится проверка по данному заявлению.

В тоже время в севастопольской милиции отметил, что на сегодняшний день опросить автора заявления не представляется возможным, поскольку он находится в Киеве.