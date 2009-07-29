Тимошенко возьмется за южнобережные парки Крыма
16:12, 29 июля 2009Крым
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Говорит, им нужна помощь Кабмина
Кабинет министров Украины планирует упорядочить деятельность Ливадийского, Мисхорского и Массандровского парков-памятников садово-паркового искусства.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.
"Мы будем рассматривать вопрос упорядочивания деятельности парков-памятников садово-паркового искусства общегосударственного значения - Ливадийского, Массандровского и Мисхорского, которые находятся в очень сложном положении и которые сегодня требуют помощи правительства в организации их функционирования", - цитирует ТИМОШЕНКО ЛІГАБізнесІнформ
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