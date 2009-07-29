Тимошенко возьмется за южнобережные парки Крыма

Кабинет министров Украины планирует упорядочить деятельность Ливадийского, Мисхорского и Массандровского парков-памятников садово-паркового искусства.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

"Мы будем рассматривать вопрос упорядочивания деятельности парков-памятников садово-паркового искусства общегосударственного значения - Ливадийского, Массандровского и Мисхорского, которые находятся в очень сложном положении и которые сегодня требуют помощи правительства в организации их функционирования", - цитирует ТИМОШЕНКО ЛІГАБізнесІнформ