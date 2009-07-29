Стометровую ленту дружбы растянули в «Артеке»

Выставка детских плакатов, объединенная в ленту дружбы «Здравствуй, мир!» длиною 108 метров, проходит в Международном детском центре «Артек» (Большая Ялта, Крым).

Как сообщила пресс-служба центра, миротворческая акция организована в «Артеке» впервые в рамках смены «Детская Ассамблея Наций».

«В акции приняли участие "артековцы" детских лагерей – это 116 отрядов», – отмечается в сообщении. Каждый отряд нарисовал плакат, в котором отражается детское видение мира, наиболее острые проблемы.

Детские плакаты собраны в ленту дружбы, она протянулась через дворец «Суук-Су».

«До конца смены тысячи "артековцев" и гостей смогут увидеть эту необычную картинную галерею», – отметили в пресс-службе центра.