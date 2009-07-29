Прогноз погоды в Украине на четверг
13:44, 29 июля 2009Крым
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В Крыму шквалы 15-20 м/с
30 июля на территории Украины будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, лишь в западной части - без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер северный, 5-10 м/с, днем в южных областях и в Крыму при грозах местами шквалы 15-20 м/с, град.
Температура ночью 11-16°, в южной части 17-22°; днем 24-29°, в восточных областях и на Закарпатье местами 30-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.
В Киевской области сохранится переменная облачность. Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 25-27°.
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