Прогноз погоды в Украине на четверг

30 июля на территории Украины будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза, лишь в западной части - без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер северный, 5-10 м/с, днем в южных областях и в Крыму при грозах местами шквалы 15-20 м/с, град.

Температура ночью 11-16°, в южной части 17-22°; днем 24-29°, в восточных областях и на Закарпатье местами 30-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 25-27°.