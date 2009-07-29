Один мужчина разбился, упав с 5-го этажа в Крыму, второй в реанимации
12:00, 29 июля 2009Крым
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Обстоятельства инцидентов выясняются
Мужчина, 1964 года рождения, разбился, выпав с балкона 5-го этажа пятиэтажки в Евпатории.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Еще один мужчина выжил, упав с 5-го этажа дома в Бахчисарае. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую рану живота и перелом костей таза. Пострадавший, 1979 года рождения, находится в реанимационном отделении больницы.
Обстоятельства происшествий выясняются.
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