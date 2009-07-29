Один мужчина разбился, упав с 5-го этажа в Крыму, второй в реанимации

Мужчина, 1964 года рождения, разбился, выпав с балкона 5-го этажа пятиэтажки в Евпатории.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один мужчина выжил, упав с 5-го этажа дома в Бахчисарае. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую рану живота и перелом костей таза. Пострадавший, 1979 года рождения, находится в реанимационном отделении больницы.

Обстоятельства происшествий выясняются.