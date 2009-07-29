В Крыму готовятся к учениям «Доверие-2009»

Конференция по подготовке к учениям «Доверие-2009» началась сегодня в крымском поселке городского типа Новооозерное, в штабе Южной военно-морской базы Военно-морских сил Украины.

Как сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС, организаторы мероприятия планируют утвердить план проведения учения и программу будущего посещения Южной ВМБ представителями военно-морских сил причерноморских стран в качестве наблюдателей.

К учениям планируется привлечь ряд кораблей и судов ВМС Украины, участие сил других государств не предусматривается.

Целью «Доверия-2009» является отработка практических действий сил Южной военно-морской базы по организации оказания помощи кораблю, терпящему бедствие, и посещение базы представителями ВМС зарубежных стран.

Учения будут проходить в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на июль-август 2009 года и в рамках Документа о мерах по укреплению доверия и безопасности в военно-морской области на Черном море.