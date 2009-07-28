Литвин отдыхает «в рабочем режиме» в Крыму

Визит Председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА в США не планировался.

Об этом УНИАН заявила пресс-секретарь спикера парламента Украины Ольга ЧЁРНАЯ.

По ее словам, “возможность такого визита обсуждалась только как идея, но он не планировался”. О.ЧЕРНАЯ подчеркнула, что в случае планирования такого визита этим вопросом занималось бы Министерство иностранных дел Украины, он был бы анонсирован, а также был бы сформирован журналистский пул для освещения этого визита.

О.ЧЕРНАЯ отметила, что информация в СМИ, где есть намеки о возможности отмены визита В.ЛИТВИНА в США в связи с задержанием бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА, “является абсурдной и нелогичной”. По ее словам, “некоторые пытаются отрицать возможность увязки задержания А.ПУКАЧА с президентской избирательной кампанией, но в то же время считают уместным связывать отмену визита, который не планировался, с этим задержанием”.

Пресс-секретарь Председателя ВР подчеркнула, что “спикер получает много приглашений, предложений для участия в каких-то мероприятиях, конференциях, встречах, но не все они реализуются. По ее словам, в условиях, когда в Украине “непредсказуемая внутриполитическая ситуация”, когда в любой момент может возникнуть необходимость проведения внеочередной сессии парламента, “никакие визиты (В.ЛИТВИНА) за границу не планировались, и о них даже речи быть не могло”.

О.ЧЁРНАЯ сообщила, что В.ЛИТВИН отдыхает в Крыму. “Это отдых в рабочем режиме”, - уточнила она. По ее словам, Председатель Верховной Рады планирует побывать с рабочими поездками в южных областях Украины.

Сегодня "Украинская правда", ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщила о якобы отмене запланированного на 28 июля визита В.ЛИТВИНА в США через два дня после ареста в Украине А.ПУКАЧА.