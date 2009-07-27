Небо над Керчью и Севастополем озарится фейерверком

24 августа в городах-героях Керчь и Севастополь (крымский полуостров) будут организованы праздничные фейерверки по случаю 18-ой годовщины независимости Украины.

В 22 часа фейерверки, кроме Керчи и Севастополя, будут в городах-героях Киев и Одесса, а также в Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске.

"Праздничные фейерверки будут даны двадцатью залпами салютных установок", - информирует Министерство обороны страны.