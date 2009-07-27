Небо над Керчью и Севастополем озарится фейерверком
14:28, 27 июля 2009Крым
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20 залпов к 18-летию независимости
24 августа в городах-героях Керчь и Севастополь (крымский полуостров) будут организованы праздничные фейерверки по случаю 18-ой годовщины независимости Украины.
В 22 часа фейерверки, кроме Керчи и Севастополя, будут в городах-героях Киев и Одесса, а также в Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске.
"Праздничные фейерверки будут даны двадцатью залпами салютных установок", - информирует Министерство обороны страны.
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