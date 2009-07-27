Массовые крещения проведут в водоемах Крыма

Массовые крещения пройдут в приморских городах и находящихся у водных источников населенных пунктах Крыма 28 июля, в День Крещения Руси.

Как напоминает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, крещения, в частности, пройдут в городах Алушта, Евпатория, Керчь, Севастополь, Судак, Феодосия, Ялта, мысе Фиолет и в Херсонесе. «Перед крещением будущие прихожане пройдут оглашение - наставление в истинах православной веры», - отмечается в сообщении.

Вечером 28 июля в Симферополе, на площадке у Зеленого театра Центрального парка культуры и отдыха, детский драматический коллектив из Севастополя покажет музыкальный спектакль «Как князь Владимир Русь крестил».

Кроме того, паломнический отдел Симферопольской и Крымской епархии проведет экскурсионно-паломнические поездки «По стопам святого князя Владимира».