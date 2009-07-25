Крымский спикер считает ЧФ РФ гарантом стабильности в регионе

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что Черноморский флот России еще долго будет гарантом стабильности и спокойствия в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер крымского парламента заявил в Севастополе, выступая на торжественном собрании в честь предстоящего празднования Дня Военно-Морского флота России. Отмечается в последнее воскресенье июля.

«Черноморский флот РФ постоянно совершенствует свое боевое мастерство и уровень подготовки кадров, осуществляет тесное взаимодействие и сотрудничество с Военно-морскими силами Украины в интересах обеспечения безопасности братских государств. Порой непросто складываются отношения между Украиной и Россией в вопросах дислокации Черноморского флота, но я убежден, что Черноморский флот был, есть и еще долго будет гарантом стабильности и спокойствия в регионе», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, Севастополь трудно представить без пребывания на его территории Черноморского флота РФ.

А.ГРИЦЕНКО считает, что «пребывание Черноморского флота в Севастополе не должно быть предметом политических спекуляций и поводом для всякого рода необдуманных действий». По его словам, «искусственно создаваемые в этой сфере конфликты только осложняют межгосударственные отношения и вызывают у людей справедливое недовольство». Поэтому, подчеркнул председатель ВР АРК, «высокая политическая ответственность, мудрость, взвешенность и дальновидность должны быть определяющими при принятии решений по этим важным для обеих стран вопросам».

По мнению А.ГРИЦЕНКО, между ВМС Украины и ЧФ РФ должны сохраняться и поддерживаться «взаимополезные, профессионально выставленные отношения».