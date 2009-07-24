В Севастополе появился медиа-центр

Новый медиа-центр «IPC- Севастополь» создан в городе.

Медиа-центр в Севастополе открыт в рамках проекта Информационного пресс-центра Крыма, поддержанного программой «У-Медиа», которая осуществляется «Интерньюз Нетворк» и финансируется Агентством международного развития США.

Медиа-центр в Севастополе возглавила журналист Татьяна РИХТУН.

«Медиа-центр станет независимой медиа-площадкой, на которой представители общественных организаций на равных условиях смогут проводить публичные мероприятия с участием СМИ, а свободной трибуной для организаций гражданского общества и независимых журналистов будет Интернет-издание центра», - отметили в крымском информационном пресс-центре.

На прошлой неделе такой же центр открыли в Ялте.