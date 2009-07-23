Прокуратура требует от ГАИ вспомнить о протоколах

Прокуратура Крыма требует от сотрудников Госавтоинспекции автономии в обязательном порядке составлять административные протоколы в отношении нарушителей правил дорожного движения.

«Прокуратура требует от ГАИ обеспечить неукоснительное соблюдение закона в делах о нарушении ПДД. Это означает обеспечение полного отхода от практики, когда административное дело на лихачей автоинспекторы «шили» на основании одной или нескольких фотографий, сделанных радиолокационным видеозаписывающим измерителем скорости «Визир», - сказано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура подчеркивает, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, беспротокольная форма возможна только с использованием техсредств, работающих исключительно в автоматическом режиме, тогда как «Визир» «имеет ограниченные функции для автоматизации процесса измерений и не может работать без участия оператора».

«Работники ГАИ в отношении нарушителей обязательно должны составлять протоколы, используя при этом показатели «Визира» в качестве доказательств совершения правонарушения», - резюмировало ведомство.