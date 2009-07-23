Машина влетела в поссовет (фото)
18:42, 23 июля 2009Крым
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Пострадали две девушки и два парня
Автомобиль Volkswagen врезался в дерево и ограждение, находящиеся в непосредственной близости от здания поселкового совета курортной Николаевки в Симферопольском районе Крыма. В результате аварии пострадали четверо молодых людей.
Как сообщили в пресс-службе крымской Госавтонспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 5-ти утра.
«По предварительным данным, не выбрав безопасную скорость, водитель въехал в "препятствия", находящиеся возле здания поссовета», - сказано в сообщении.
В результате ДТП парень-водитель и трое пассажиров машины - две девушки и молодой человек - доставлены в больницу.
Ведется следствие.
Фото пресс-службы ГАИ Крыма
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