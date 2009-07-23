Машина влетела в поссовет (фото)

Автомобиль Volkswagen врезался в дерево и ограждение, находящиеся в непосредственной близости от здания поселкового совета курортной Николаевки в Симферопольском районе Крыма. В результате аварии пострадали четверо молодых людей.

Как сообщили в пресс-службе крымской Госавтонспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 5-ти утра.

«По предварительным данным, не выбрав безопасную скорость, водитель въехал в "препятствия", находящиеся возле здания поссовета», - сказано в сообщении.

В результате ДТП парень-водитель и трое пассажиров машины - две девушки и молодой человек - доставлены в больницу.

Ведется следствие.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма