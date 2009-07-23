Россия снова катала ракеты по Крыму

Сотрудники ГАИ в Севастополе уже в третий раз за месяц остановили колонну из трех грузовых автомобилей, принадлежащих одной из воинских частей Черноморского флота России.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Севастополе, по оперативным данным службы военной контрразведки СБУ в Крыму и Севастополе, автоколонна перевозила три крылатых противокорабельных ракеты типа "Мираж".

Движение колоны было приостановлено в связи с отсутствием согласования с компетентными органами Украины о ее передвижении за пределами мест постоянной дислокации в нарушение п. 5 ст. 15 соглашения между Россией и Украиной "О статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины".

За перевозку крупногабаритного груза без согласования сотрудники милиции в отношении старшего колонны и трех водителей составили административные протоколы по ст. 132 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, составлен акт о выявленном нарушении установленного порядка передвижения.