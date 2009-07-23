Тигипко предложил России сделать Украине заманчивое предложение

Бывший советник премьер-министра, бизнесмен Сергей ТИГИПКО, заявивший о намерении баллотироваться в президенты Украины, считает, что вопрос продления срока базирования Черноморского флота в Крыму зависит прежде всего от России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Россия должна сделать какое-то предложение. Если это предложение будет экономически и политически выгодно Украине, то Украина может соглашаться с этим (с продлением срока базирования). Если это (предложение) не будет экономически и политически выгодно, то в 2017-ом флот уйдет», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, на случай вывода ЧФ украинской власти следовало бы подготовить экономическую программу развития Севастополя, поскольку в городе могут возникнуть социальные проблемы из-за увольнения людей, которые работают в структурах российского флота. «Если флот будет уходить, к этому времени надо иметь очень сильную экономическую программу по Севастополю. Я считаю, что несколько лет на это (понадобится), - отметил С.ТИГИПКО. - Нужны будут сильные инвестиции, которые создадут новые рабочие места и смогут решить определенные социальные проблемы».