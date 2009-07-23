Россиянин на легковушке врезался в автобус в Крыму

Два человека доставлены в больницу после столкновения автобуса и автомобиля в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

Информация об аварии на перекрестке автодорог Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь и Кировское-Первомайское поступила к спасателям сегодня в 00.25.

По данным МЧС, автомобиль Honda Accord под управлением гражданина России, который ехал в сторону Джанкоя, «при осуществлении маневра» не пропустил автобус Setra и допустил столкновение.

Автобус, который принадлежит частному предприятию, следовал по маршруту «Кировское-Феодосия-Одесса». В нем находились 34 пассажира.

Из-за столкновения «Хонды» и автобуса было нанесено незначительное повреждение автомобилю Volkswagen Passat с 4 пассажирами, жителями России. Эта машина двигалась из курортного поселка Коктебель в сторону Джанкоя.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса (1969 года рождения) и его пассажирка (1976 года рождения, жительница Кировского района Крыма). Они доставлены в больницу.

По данным МЧС, остальные пассажиры автобуса в течение часа были доставлены в Кировское попутным транспортом.

«Водитель и пассажир Honda Accord от госпитализации отказались. Водитель и пассажиры Volkswagen Passat повреждений не получили», - отметили спасатели.

Кроме того, МЧС сообщает о еще одном происшествии с участием автобуса. Накануне на автодороге Евпатория-Черноморское произошло загорание в автобусе ЧАЗ А074, который следовал из города Саки в село Наташино. В салоне находились 25 пассажиров и водитель. Все они эвакуированы. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.