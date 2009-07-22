В Крыму разоблачили выдававших поддельные справки медиков

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении четырех медработников, которые несколько лет выдавали поддельные справка об инвалидности.

«Сорганизовавшись, за четыре года - с 2000 по 2004 год, - они подыскали 74 клиента, которые за плату в 200-1000 долларов получили от «экспертов» документ, обеспечивающий пожизненный дополнительный доход в виде ежемесячной пенсии по инвалидности», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Как подсчитали следователи, лжеинвалиды незаконно получили выплат из бюджета на сумму, превышающую 500 тысяч гривен.

Всего в Крыму разоблачены больше ста «липовых» инвалидов.