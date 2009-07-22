В Крыму разоблачили выдававших поддельные справки медиков
18:01, 22 июля 2009Крым
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Услуга "инвалид": 200-1000 долларов
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении четырех медработников, которые несколько лет выдавали поддельные справка об инвалидности.
«Сорганизовавшись, за четыре года - с 2000 по 2004 год, - они подыскали 74 клиента, которые за плату в 200-1000 долларов получили от «экспертов» документ, обеспечивающий пожизненный дополнительный доход в виде ежемесячной пенсии по инвалидности», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Как подсчитали следователи, лжеинвалиды незаконно получили выплат из бюджета на сумму, превышающую 500 тысяч гривен.
Всего в Крыму разоблачены больше ста «липовых» инвалидов.
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