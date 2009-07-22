Украина сделала России очередное замечание

12:27, 22 июля 2009
Крым
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Рассчитывает на понимание

Украина предостерегла Россию от дальнейших нарушений Черноморским флотом требований соглашений и украинского законодательства в части перевозки опасных грузов и вооружений, а также передвижений воинских подразделений.

Как сообщили в пресс-службе украинского Министерства иностранных дел, об этом шла речь в Киеве во время очередных украинско-российских консультаций по проблемным вопросам временного пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Подчеркивалось, что такие перевозки и передвижения возможны только с согласия украинской стороны.

Украина ожидает от российской стороны соблюдения положений двусторонних соглашений и законодательства о временном пребывании ЧФ на украинской территории.

8 июля сотрудники ГАИ остановили в Севастополе автоколонну из четырех автомобилей одной из воинских частей ЧФ РФ, которые перевозили без разрешительных документов крылатые ракеты.

10 июля МИД Украины выразило решительный протест. В МИД заявили, что российская сторона нарушила соглашение 1997 года между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания Черноморского флота, а также украинское законодательство, поскольку без согласования с компетентными органами страны перевозила ракеты.

21 июля в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что во время перевозки ракет не было нарушено соглашение о статусе и условиях пребывания ЧФ на территории Украины.

По данным СМИ, 21 июля ГАИ Севастополя задержала два автомобиля Черноморского флота, которые перевозили по городу крылатые ракеты ”Малахит”.

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