Ливень подтопил 23 частных дома

Ливень подтопил 23 дома в частном секторе, а упавшее дерево оставило без газоснабжения пятиэтажный 60-квартирный жилой дом в поселке городского типа Приморский в Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

Информация о подтоплении домов поступила к спасателям в понедельник в 18.00.

К моменту прибытия бойцов МЧС уровень воды составлял 20-30 сантиметров. «Происшествие произошло в результате неисправности системы отвода ливневых вод и большого количества осадков», - сказано в сообщении.

Для откачки воды задействовали 16 человек личного состава, две переносные мотопомпы, насос пожарного автомобиля и подручные средства - ведра и лопаты.

В результате падения дерева повреждена распределительная газовая труба, подведенная к пятиэтажке. Место происшествия оградили, работниками газового хозяйства отключили газоснабжение. В настоящее время газовики проводят ремонтные работы.

Газоснабжение жителей дома будет возобновлено ориентировочно в течение сегодняшних суток.