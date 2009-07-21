Огонь унес жизни двух человек
10:21, 21 июля 2009Крым
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Пожар произошел во времянке
Два человека погибли на пожаре во времянке в Белогорском районе Крыма.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествии поступила к спасателям сегодня в 02.20.
«На момент прибытия подразделения МЧС огонь уничтожил кровлю, произошло ее обрушение. Площадь пожара составила 24 квадратных метра», - говорится в сообщении.
Найдены тела мужчины (1950 года рождения) и женщины (1953 года рождения).
Пожар ликвидирован в 04.24.
Причины возникновения огня и смерти людей устанавливаются.
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