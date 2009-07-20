В Севастополе выплатили 84% пенсий

В Севастополе по состоянию на 20 июля выплачено 84% пенсий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе - начальник отдела поступления доходов Марина КОРОТАЕВА.

По ее мнению, финансирование будет завершено вовремя.

«Думаю, никаких проблем с финансированием у нас не будет и во втором полугодии», - отметила М.КОРОТАЕВА и добавила, что на прошлой неделе в городе «были небольшие задержки с выплатой пенсии, буквально на один день». Но это, как сказала она, «было связано не с недофинансированием, а с тем, что просто надо было обналичивать деньги, но это технические моменты, которые на общую картину не влияют».

Заместитель начальника управления также сообщила, что по итогам первого полугодия Главным управлением Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе бюджетное задание выполнено на 109,8%. «Я думаю, что это вполне внушительная, замечательная цифра - 486 млн. грн. Эта сумма, в общем-то, сопоставима с бюджетом города, который за полугодие составляет немногим более полумиллиона гривен», - сказала М.КОРОТАЕВА. Она добавила, что это тем более отрадно, «несмотря на такую сложную ситуацию, когда многие предприятия, действительно, не могут работать, у них нет объемов заказов, у них где-то сокращается численность работающих».