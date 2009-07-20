В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий во второй половине сегодняшнего дня и завтра.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

"Во второй половине дня 20 июля и 21 июля на территории крымской автономии местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду", - отметили спасатели.

МЧС рекомендует жителям и гостям Крыма отложить посещение горно-лесных массивов.

В министерстве напоминают: во время грозы нельзя находиться на открытой территории, возле одиноко стоящих деревьев и в воде.

Из-за непогоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднениями в работе транспорта, обрушением рекламных щитов, нарушениями в систем жилищно-коммунального хозяйства, увеличением количества дорожных аварий.

"Руководителям служб и ведомств необходимо принять меры по предупреждению ЧС и нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения", - добавили в МЧС.

14 июля сильный ветер и смерч частично повредили кровли нескольких домов, пункты электросвязи, линии электропередач на территории села Межводное в Черноморском районе Крыма.

12 июля из-за сильных ливней, града и ветра в 10-ти селах Джанкойского района Крыма произошел обрыв магистральных электросетей, в еще двух - частично отсутствовало электроснабжение. Были повреждены кровли домов в нескольких селах.

В конце июня ливень и град повредили около 10 тысяч гектаров посевов зерновых и подтопили дома в нескольких районах автономии.