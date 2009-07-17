Крым остается привлекательным для инвесторов

Премьер-министр Автономной Республики Крым Виктор ПЛАКИДА считает, что регион остается привлекательным для инвесторов.

Об этом он заявил сегодня в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Крым имел стойкий позитивный индекс инвестиционной привлекательности вместе с Киевом”, - сказал В.ПЛАКИДА.

В то же время, по словам крымского премьера, этот индекс снизился из-за определенной политической нестабильности в стране.

“Нам объяснили, что не может быть позитивным индекс в одном регионе, если во всей стране индекс ниже. Сейчас ведутся переговоры о пересмотре индекса”, - сказал В.ПЛАКИДА.

Он также отметил, что сегодня в Крыму наблюдается определенное “замораживание” рынка, но эти процессы связаны с глобальным финансово-экономическим кризисом.

Сегодня в Брюсселе представительская делегация Крыма представила 20 инвестиционных проектов европейским бизнес-партнерам, а также провела ряд встреч с европейскими чиновниками.