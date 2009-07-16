ЧФ РФ не пустил украинских верификаторов проверить самолеты

Представители Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации отказались предоставить членам комиссии Министерства обороны Украины самолеты для проверки на предмет возможности использования ядерных боеприпасов.

Об этом указано в акте проверки самолетов Су-24 (фронтовой бомбардировщик – УНИАН) морской авиации Черноморского флота Российской Федерации, находящихся на аэродроме «Гвардейское» в Крыму. Текстом акта от 17 июня располагает агентство УНИАН.

Осмотр российских самолетов проводился на основании двустороннего «Протокола о порядке проведения замены боевых самолетов морской авиации Черноморского флота Российской Федерации типа Су-17 на самолеты типа Су-24».

Как указано в документе, целью проверки является определение, могут ли данные самолеты использовать ядерные боеприпасы.

Документ подписан с украинской стороны представителем Управления верификации Вооруженных сил Украины, с российской – представителем Морской авиации ЧФ России.

По данным акта, комиссия осмотрела 17 самолетов Су-24. При этом, говорится в документе, еще 4 боевых самолета типа Су-24МР (самолет-разведчик на базы Су-24 – УНИАН) российские военные для проверки украинским верификаторам предоставить отказались.

В акте комиссии говорится, что «самолеты Су-24МР и боеприпасы по запросу украинской стороны не представлялись. Позиция российской стороны состоит в том, что проверка разведоборудования Су-24МР и проверка боеприпасов не предусмотрены протоколом».

Однако, как пояснил военный эксперт, руководитель проекта «Флот 2017» Дмитрий ТЫМЧУК, в 1999 году РФ выразила желание осуществить замену самолетов Су-17 на самолеты Су-24, дислоцировавшихся на украинском аэродроме «Гвардейское» в Крыму.

«С этой целью в 2000 году Украина и Россия и подписали двусторонний протокол. Согласно положениям документа, Россия осуществила замену 22 боевых самолетов типа Су-17 на аналогичное количество самолетов типа Су-24 – последние могут нести ядерные боеприпасы. При этом из общего количества авиационной техники – 22 самолетов – 4 самолета были заменены не на бомбардировщики, а на разведывательные Су-24 МР», - рассказал Д.ТЫМЧУК.

По его словам, в ходе проведения этой замены у украинской стороны возник вопрос относительно законности пребывания на территории Украины разведывательных самолетов, ведь в протоколе говорится только о самолетах Су-24, а не об их разведывательной модификации Су-24МР. «Тогда представители ЧФ РФ объяснили, что указанный тип авиационной техники относится к самолетам Су-24 и не противоречит положению протокола», - пояснил Д.ТЫМЧУК.

Сейчас же, заявил эксперт, представители ЧФ РФ отказали украинским инспекторам в проверке Су-24МР. «Аргумент: Су-24МР – это не самолет Су-24, порядок осмотра которых предусмотрен двусторонними договоренностями. А потому показывать россияне их украинским инспекторам не будут», - констатировал Д.ТЫМЧУК позицию российской стороны.

О подчеркнул, что для Украины осмотр этих самолетов является принципиальным.

«С учетом того, что в 1994 году Украина присоединилась к Договору «О нераспространении ядерного оружия», наше государство взяло на себя обязательства не владеть ядерным оружием и не размещать его на своей территории. Именно в связи с этим в протоколе конкретно оговорено, что украинская сторона имеет право осуществлять проверку самолетов Су-24 на предмет отсутствия на них оборудования для возможного применения ядерных боеприпасов два раза на год», - сказал эксперт.

Что касается самолетов-разведчиков, то, по мнению Д.ТЫМЧУКА, в случае проведения на Су-24МР работ, связанных с переоборудованием системы авиационного вооружения, их можно использовать как носители ядерного оружия.