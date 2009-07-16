МЧС просит не пользоваться надувными матрацами в море

В связи с усилением ветра и возможным штормом Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму призывает жителей и гостей полуострова во время отдыха на море строго соблюдать правила поведения на воде.

«Только за последние двое суток в Крыму на матрацах и иных плавсредствах в море унесло 12 человек. Из них спасателям удалось доставить на берег только 10 человек, поиски 2-х продолжаются до сих пор», - говорится в обращении крымского МЧС.

Спасатели советуют отдыхающим не заплывать далеко от берега, поскольку непрофессионалам трудно реально оценить расстояние в море.

Бойцы МЧС рекомендуют не пользоваться надувными матрацами во время купания в море. У такого матраца очень большая «парусность», и ветер практически сдувает его в море, пояснили в МЧС.

Также бойцы напоминают: во время отдыха на воде не следует употреблять спиртные напитки, поскольку они притупляют бдительность.

Кроме того, спасатели просят родителей следить за детьми.