Налоговая изъяла 6 такси в Джанкое

09:29, 16 июля 2009
Крым
0 0

Операция «Курорт-2009» 

Сотрудники налоговой милиции в ходе проведения операции "Курорт-2009" изъяли шесть автомобилей у частников, которые занимались извозом в Джанкое в Крыму.

Как сообщает пресс-служба крымской налоговой, у предоставлявших услуги по перевозке пассажиров отсутствовали необходимые лицензии. Нарушителей обнаружили на железнодорожном вокзале Джанкоя.

"Изъяты шесть легковых автомобилей различных марок", - сказано в сообщении.

Налоговики передадут материалы по этому факту в суд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter