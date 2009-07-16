Налоговая изъяла 6 такси в Джанкое

Сотрудники налоговой милиции в ходе проведения операции "Курорт-2009" изъяли шесть автомобилей у частников, которые занимались извозом в Джанкое в Крыму.

Как сообщает пресс-служба крымской налоговой, у предоставлявших услуги по перевозке пассажиров отсутствовали необходимые лицензии. Нарушителей обнаружили на железнодорожном вокзале Джанкоя.

"Изъяты шесть легковых автомобилей различных марок", - сказано в сообщении.

Налоговики передадут материалы по этому факту в суд.