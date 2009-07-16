Налоговая изъяла 6 такси в Джанкое
09:29, 16 июля 2009Крым
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Операция «Курорт-2009»
Сотрудники налоговой милиции в ходе проведения операции "Курорт-2009" изъяли шесть автомобилей у частников, которые занимались извозом в Джанкое в Крыму.
Как сообщает пресс-служба крымской налоговой, у предоставлявших услуги по перевозке пассажиров отсутствовали необходимые лицензии. Нарушителей обнаружили на железнодорожном вокзале Джанкоя.
"Изъяты шесть легковых автомобилей различных марок", - сказано в сообщении.
Налоговики передадут материалы по этому факту в суд.
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