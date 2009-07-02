Единственная подлодка Украины до конца года выйдет на испытания

Командование Военно-морских сил Украины рассчитывает, что подводная лодка «Запорожье» к концу года выйдет на ходовые испытания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал командующий украинских ВМС адмирал Игорь ТЕНЮХ, отвечая на вопросы журналистов.

«Сейчас она (подлодка) во второй раз находится в доке. Ремонтные работы на лодке проведены на 80%. Финансирование, которое было предоставлено Министерством обороны, пока идет без срыва», - сказал И.ТЕНЮХ.

При этом, добавил он, для завершения ремонта «необходима некоторая значительная сумма». «Необходимо еще будет осуществить загрузку аккумуляторных батарей, провести ходовые испытания», - отметил командующий ВМС.

По словам адмирала, «если такое финансирование, которое было до мая текущего года, останется и в дальнейшем, то на конец года подводная лодка «Запорожье» выйдет на ходовые испытания, если финансирование будет меньше, то тогда, безусловно, сразу же будут перенесены сроки».

«Мы будем пытаться сделать все, чтобы завершить уже окончательно ремонтные работы на «Запорожье» и приступить к ходовым испытаниям», - отметил командующий.