Праздник «День семьи, любви и верности» пройдет в Симферополе (Крым) 8 июля.

Мероприятие организовано Симферопольской и Крымской епархией Украинской православной церкви Московского патриархата вместе с органами власти и общественными организациями автономии.

8 июля – это День памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи, сообщила пресс-служба епархии.

Праздник начнется 7 июля. В Симферопольском художественном музее будут открыты выставка произведений изобразительного искусства «Семья в живописи» и выставка фоторабот «Крымская семья». В здании крымского правительства руководители госучреждений, священнослужители, родители, православные педагоги обсудят за «круглым столом» тему «возрождения семейных ценностей в крымском сообществе».

В кафедральный Свято-Петропавловский собор Симферополя доставят икону с мощами святых Петра и Февронии. «Икона прибудет из места ее постоянного нахождения – села Морское Феодосийского благочиния. Крестный ход начался 22 июня и проходит через крымские города и села», – отметили в епархии.

Утром 8 июля в Свято-Петропавловском соборе Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершит праздничную Божественную литургию.

Днем состоится освящение памятника крымскому учителю, пройдет просмотр документальных фильмов о семье.

Вечером 8 июля в центре Симферополя будет организован праздничный концерт. Он подготовлен мастерами искусств Украины и России.