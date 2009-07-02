Больше 500 игровых автоматов изъяли за полгода в Крыму
14:50, 02 июля 2009Крым
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Составлены админматериалы
538 единиц игрового оборудования на общую сумму предварительной оценки 6,9 млн. грн. изъяли в этом году сотрудники налоговой милиции Крыма.
С 1 января по 1 июля проведены 43 проверки осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса субъектов хозяйствования, сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции автономии.
Из 538-ми единиц игрового оборудования 525 - игровые автоматы.
Составлены материалы по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст.164 Кодекса Украины об админправонарушениях. Материалы направлены в суды для принятия решений.
По данным на 1 июля рассмотрены 17 материалов, конфискованы 8 игровых автоматов.
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