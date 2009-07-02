Севастополец переплыл Босфор

45-летний севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК и 65-летний марафонец из Черкасс Александр ТОЛБАТОВ накануне в Стамбуле совершили 6-километровый заплыв через пролив Босфор.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе" Александр СИНЯВСКИЙ, получивший информацию по телефону от О.СОФЯНИКА.

По информации А.СИНЯВСКОГО, стартовав рано утром от крепости Румелихе-сар в европейской части Стамбула, марафонцы проплыли 6 километров, приблизительно, за полчаса, в условиях сильного попутного течения и при температуре воды 16 градусов. Украинских пловцов сопровождали турецкие коллеги в гидрокостюмах.