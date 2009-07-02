В Форосе эвакуируют курортников из-за найденной в море мины

Пиротехники сегодня проведут операцию по обезвреживанию найденной в море в Тихой бухте поселка Форос в Крыму авиационной донной мини времен Второй Мировой войны.

Будут эвакуированы отдыхающие из 10 домиков санатория им. Терлецкого, а также курортники, посетившие пляжи в радиусе 500 метров.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, мину советского производства в конце июня в 10 метрах от берега обнаружили дайверы.

«Такие мины выпуска 1942 года сбрасывали в море с самолетов для уничтожения кораблей. В их конструкции применялись приборы по задержке момента взрыва и прочие революционные тогда новшества, препятствующие обнаружению мины противником», - сообщили в МЧС.

Несмотря на долгое пребывание в морской воде, мина хорошо сохранилась.

По словам специалистов, обезвреживать её в месте обнаружения опасно, так как небольшая глубина не «удержит» силу взрыва - могут пострадать пляжи и стоящие на берегу строения.

Мину приподняли с помощью специальных понтонов и отбуксировали на значительную глубину в море на расстояние 200-250 метров от берега, там она будет уничтожена.