Ющенко хочет оценить действия Сталина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и председателю Службы безопасности Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконных выселений в 1944 году крымскотатарского народа и других народов, проживающих на территории Крыма.

Об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО отмечает, что факт незаконных насильственных массовых выселений крымскотатарского народа в 1944 году является неопровержимым. Также установлены факты депортации других народов, проживающих на территории Крыма, а именно: армян, греков, болгар.

Президент убежден, что в действиях тогдашних руководителей тоталитарного коммунистического режима во главе со Сталиным и должностными лицами карательных органов СССР имеются признаки геноцида.

Также по словам И.ВАННИКОВОЙ, Генпрокуратура и СБУ должны провести полное всестороннее объективное досудебное следствие всех обстоятельств дела.

«ЮЩЕНКО выражает убеждение, что по результатам досудебного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц государственной власти тоталитарно-коммунистического режима во главе со Сталиным, виновных в незаконных насильственных выселениях вышеуказанных народов», - сказала И.ВАННИКОВА.