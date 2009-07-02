Минобороны РФ продает украинское имущество в Севастополе - СМИ

Структуры Министерства обороны России продолжают продавать арендованное у Украины имущество в Севастополе, пишет еженедельник «Комментарии:».

В частности, речь идет о продаже имущества севастопольского военного городка №289 (более 3 тыс. кв. м складов, мастерских и цехов, расположенных на земельном участке площадью свыше 4 га в центре Севастополя) одному из киевских ООО. Эта компания приобрела имущество вышеупомянутого военного городка у Строительного управления Черноморского флота (СУ ЧФ), который принадлежит Министерству обороны России.

По данным «Комментариев:», военный городок №289 был создан в 1999 году приказом начальника СУ ЧФ в результате реорганизации военной части №53074, принадлежащей Украине.

Две недели тому назад это решение в Высшем хозяйственном суде Украины обжаловала Военная прокуратура Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. ВХСУ рассмотрел эту кассацию 23 июня и принял постановление о том, что это дело будет рассматриваться 11 августа.

Это далеко не единственный спор между Украиной и Россией за черноморское имущество. Так, по данным издания, в 2002 году Хозяйственный суд Севастополя вынес решение о мировом соглашении, в соответствии с которым вышеупомянутое СУ ЧФ передало (в счет погашения задолженности) в собственность местной компании ЧП «Адепт» грязелечебницу севастопольского военного санатория «Омега». При этом, в соответствии с дополнением №1 к соглашению между Украиной и Россией «О параметрах деления Черноморского флота», заключенному в 1997 году, санаторий «Омега» вместе с зданиями и сооружениями, расположенными на земельном участке площадью 7 га, принадлежит ВМС Украины. По данным «Комментариев:», на основании этого межправительственного соглашения Военная прокуратура ВМС Украины уже в течение несколько лет пытается отменить это соглашение. Но желаемый результат пока не достигнут: три месяца тому назад, 25 марта, Высший хозсуд Украины отменил все предыдущие решения, постановив передать это дело на новое рассмотрение.

Не менее резонансным делом по продаже Россией украинского имущества, отмечает издание, является реализация активов ГП «Севастопольский судоремонтный завод Черноморского флота» (в настоящее время - 13-й судоремонтный завод ЧФ). По данным источников «Комментариев:», еще в январе 1997 года руководство этого госпредприятия заключило договор аренды одного из заводских корпусов (общей площадью больше 1,5 тыс. кв. м в Севастополе по ул. Гранатная, 1) с одним из ЧП. А через несколько месяцев это частное предприятие, контролируемое бизнесменом К. из Севастополя, оформило право собственности на эту недвижимость. Прокуратура ВМС Украины до сих пор пытается денонсировать это соглашение в судах, указывая на то, что оно была заключено в так называемый переходный период. (В течение «переходного периода» запрещались любые единоличные действия сторон в отношении флота без прямого указания президентов Украины и России.)

Одной из причин осложнения работы стражей порядка, отмечают «Комментарии:», является то, что отечественные органы правосудия часто отказываются удовлетворять требования украинских военных, считая, что подобные споры должны решаться Подкомиссией по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины, которая является составной частью украинско-российской межгосударственной комиссии. Ввиду того, что эту комиссию возглавляют президенты Украины и России, такие споры могут продолжаться бесконечно долго. По мнению издания, предотвратить распродажу своего военного имущества Украина могла бы, введя мораторий на любую реорганизацию и отчуждение войсковых частей, городков, заводов и их структурных подразделений.