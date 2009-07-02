Прогноз погоды на пятницу

3 июля на территории Украины ожидается переменная облачность.

В западных, северных, а днем местами и в центральных областях пройдет кратковременный дождь, гроза, на западе в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в карпатском регионе местами сильные ливни.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей 17-22°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 16-21°.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в Киевской области пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°.

По Киеву температура ночью 14-16°, днем 25-27°.