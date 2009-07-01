Школьники-отличники из Бурятии приехали на отдых в Ялту
18:08, 01 июля 2009Крым
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Улан-Удэ - город-побратим
15 школьников-отличников из столицы Республики Бурятия (Россия) - Улан-Удэ - приехали на отдых в Ялту.
Ялта и Улан-Удэ - города-побратимы. Договор о побратимстве подписан в августе прошлого года.
"Перелет школьников в Крым оплатила мэрия Улан-Удэ, а проживание в ялтинском коммунальном санатории им. Куйбышева, питание и обширную экскурсионную программу взяли на себя ялтинские власти за счет внебюджетных и спонсорских средств", - сообщила пресс-служба мэрии Ялты.
Дети будут отдыхать на Южном берегу Крыма до 15 июля. "За это время им планируют показать практически все достопримечательности Большой Ялты и Севастополя", - добавили в мэрии.
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