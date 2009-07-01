Экс-мэр Нового Света причинил громаде полмиллиона гривен ущерба

Полмиллиона гривен ущерба причинил громаде Нового Света (Крым) в 2006 году тогдашний председатель поселкового совета - частникам передано коммунальное имущество, а в бюджет недополучены средства от аренды помещений.

Прокуратура Судака квалифицировала действия экс-мэра как злоупотребление служебным положением и должностной подлог. Доказательства вины чиновника на днях направлены в суд.

"В 2006 году поселковый голова подделал решение сессии, согласно которому частная структура получила право выкупа здания бывшей насосной станции. Ущерб интересам громады составил около 100 тысяч гривен. В этом же году руководитель заключил с тремя коммерческими фирмами договорыы аренды коммунального имущества, по которым за три года местный бюджет недополучил более 350 тысяч гривен", - отметила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Добавим, в 2007 году поселковый голова привлечен прокуратурой к уголовной ответственности за получение двух тысяч долларов взятки. Феодосийский горсуд приговорил его к 5-ти годам лишения свободы условно. Экс-мэр освобожден от отбывания наказания.