Замначальника налоговой милиции Севастополя погорел на взятке

В Севастополе во время получения 5 тысяч долларов взятки задержан один из руководителей городского Управления налоговой милиции.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью, налоговик получал взятки за "крышевание" деятельности конвертационного центра. Также он помогал ряду структур, которые пользовались услугами "конверта", уклоняться от уплаты налогов.

Налоговика задержали при получении от бизнесмена взятки за решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства. Кроме того, оперативники доказали, что служащий на протяжении трех месяцев требовал и получил от этого же бизнесмена 15 тысяч гривень за отмену проведения контрольных проверок финансово-хозяйственной деятельности его структур.

Прокуратура Севастополя возбудила дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный занимал должность заместителя начальника Управления налоговой милиции Севастополя, добавили в пресс-службе милиции города.