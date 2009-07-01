Пограничники выдворили из Крыма русского турка

Пограничники выдворили с территории Украины задержанного в аэропорту «Симферополь» (Крым) за нарушение законодательства страны гражданина Турции.

«В 2006 году гражданин пересекал границу Украины с паспортом Российской Федерации. За превышение срока пребывания россиянин был привлечён к административной ответственности и ему запретили въезд в Украину на 5 лет, о чём свидетельствовал штамп в паспорте», - говорится в сообщении пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы.

Изменив фамилию, имя и гражданство, он получил в Турции новый паспорт и попытался попасть в Украину раньше 2011 года.

Суд признал русского турка виновным в нарушении государственной границы Украины и назначил штраф, а пограничники выдворили его из страны.