Женщина травмирована из-за падения c 3-го этажа психинтерната в Крыму

Причина инцидента устанавливается

Женщина травмирована в результате падения с третьего этажа психоневрологического интерната в Крыму. Как сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, причина несчастного случая устанавливается. Пострадавшая, 1979 года рождения, доставлена в реанимационное отделение Бахчисарайской центральной райбольницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой раной живота, травматическим шоком и переломом ребер.

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