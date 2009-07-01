Женщина травмирована из-за падения c 3-го этажа психинтерната в Крыму
10:04, 01 июля 2009Крым
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Причина инцидента устанавливается
Женщина травмирована в результате падения с третьего этажа психоневрологического интерната в Крыму.
Как сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, причина несчастного случая устанавливается.
Пострадавшая, 1979 года рождения, доставлена в реанимационное отделение Бахчисарайской центральной райбольницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой раной живота, травматическим шоком и переломом ребер.
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