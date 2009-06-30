Проект «ялтинской конституции» представят общественности в июле

Проект Устава территориальной громады Ялты представят общественности в середине июля, сообщила Информационно-разъяснительная группа.

Специалисты Национальной академии государственного управления при Президенте Украины написали проект «ялтинской конституции» с учетом предложений жителей Ялты и готовы были представить его в июне, как и обещали, но принятие парламентом страны нового Бюджетного кодекса внесло коррективы в процесс. «Мы были вынуждены вносить изменения», – сообщила руководитель комиссии по разработке проекта Устава Ялты Марина Гуренко-Вайцман.

По ее словам, в июле будут представлены сам текст документа и шесть приложений, главные из которых – уполномоченный по правам территориальной громады, общественные слушания, местные инициативы, общие сборы граждан по месту жительства.

Напомним, по инициативе ялтинского мэра Сергея Брайко начата разработка проекта Устава Ялты. Он создается для территориальной громады двух городов и семи поселков – всей Большой Ялты, впервые в Украине такой документ будет приниматься на референдуме.