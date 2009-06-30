Ющенко махнет в Крым на три дня

17:42, 30 июня 2009
Крым
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В программе - совещание и праздник

3-5 июля в Крыму с рабочим визитом будет находиться Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

"Цель поездки – изучение на месте социально-экономической ситуации, перспективы развития региона", – сообщает пресс-служба главы государства. 

Кроме того, ЮЩЕНКО собирается ознакомить крымчан с разработанным им проектом Конституции Украины.

Планируется, что 3 июля в Крыму Президент проведет совещание по вопросу развития инвестиционных проектов в регионе. Его будут транслировать в прямом эфире ряд телеканалов.

5 июля в Севастополе глава государства примет участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.

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