Ющенко махнет в Крым на три дня

3-5 июля в Крыму с рабочим визитом будет находиться Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

"Цель поездки – изучение на месте социально-экономической ситуации, перспективы развития региона", – сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, ЮЩЕНКО собирается ознакомить крымчан с разработанным им проектом Конституции Украины.

Планируется, что 3 июля в Крыму Президент проведет совещание по вопросу развития инвестиционных проектов в регионе. Его будут транслировать в прямом эфире ряд телеканалов.

5 июля в Севастополе глава государства примет участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.