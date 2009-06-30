Ливни нанесли Крыму убыток на 25 миллионов

От сильных ливней, которые прошли в последние дни, пострадали пять районов Крыма. Убытки сельхозпредприятий и населения составляют порядка 25 миллионов гривен, передает корреспондент УНИАН.

«Пять районов пострадало в Крыму. Больше всего пострадал Раздольненский район... Сильно пострадали Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский, Первомайский районы», - сообщил сегодня журналистам в Симферополе заместитель председателя Совета министров Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО.

«По нашим подсчетам, убыток составил на сегодняшнее утро почти 20 миллионов гривен плюс добавилась вчерашняя стихия, мы считаем, что там где-то будет до 5 миллионов гривен убытка, который в основном понесло население», - отметил вице-премьер.

Власти Крыма рассчитывают на помощь Кабинета министров Украины. «Мы считаем, что Кабинет министров должен принять решение об оказании помощи, потому что бюджет Крыма такую большую сумму не может выплатить. У нас нет таких средств», - подчеркнул Н.КОЛИСНИЧЕНКО.