Мэры просят у Ющенко новый Бюджетный кодекс

Ассоциация городов Украины будет просить Президента Украины подписать новую редакцию Бюджетного кодекса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Ассоциации городов Украины и общин по исполнительной работе Мирослав ПИТЦИК.

Он отметил, что, согласно изменениям в Бюджетный кодекс, проведено перераспределение существующих налоговых поступлений в пользу территориальных общин, которые теперь могут использовать больший ресурс для выполнения своих функций.

«Произошло перераспределение государственного пирога в пользу местных бюджетов, то есть органы местного самоуправления увеличили возможности расходов своего бюджета в два раза», - сообщил М.ПИТЦИК.

Кроме того, по его словам, с принятием изменений в Бюджетный кодекс удалось устранить посредников в лице районной и областной власти при формировании бюджетов небольших городов и сел.

«Мы избавились от посредников, которые на свое усмотрение могли корректировать бюджеты малых городов и сел», - отметил М.ПИТЦИК.

Среди других позитивных изменений он назвал переведение на содержание за счет доходов государства внешкольного образования, пожарной охраны, а также заведений реабилитации больных детей.

Также М.ПИТЦИК считает правильным введение механизма стимулирования органов местного самоуправления к наполнению местных бюджетов путем зачисления в бюджет развития 50% сверхплановых поступлений общегосударственных налогов и сборов.

Кроме того, вводится новый порядок возврата задолженности НАК «Нафтогаз Украины», согласно которому коммунальные предприятия самостоятельно получают займ «Ощадбанка», подписывая типовое соглашение, утвержденное правительством. При этом правительство берет на себя обязательство на протяжении трех лет предусматривать в следующих бюджетах соответствующие ресурсы для погашения этого займа и компенсирует 50% расходов по его обслуживанию.

В тоже время М.ПИТЦИК отметил, что новая редакция Бюджетного кодекса несовершенна и имеет ряд недостатков, среди которых он назвал зачисление налога с доходов физических лиц по месту проживания, а также получение городами районного значения 15% налога с доходов физлиц при формировании бюджета развития, в то время как города областного значения, в том числе и небольшие, остаются лишенными права на развитие.

В целом же, по мнению М.ПИТЦИКА, изменения в Бюджетный кодекс несут больше позитивов, нежели негативов и, таким образом, Ассоциация городов Украины будет просить Президента подписать документ.

«Мы будем просить поддержки, чтобы Президент все-таки подписал этот Бюджетный кодекс. Я говорю, что он не совершенный, имеет недостатки и, возможно, не всех устраивает, но все-таки это шаг, - отметил М.ПИТЦИК. - Если мы останемся на том, что есть – наложим вето, то это будет хуже для большинства территориальных общин».

Он также подчеркнул, что все изменения в Бюджетный кодекс будут учтены при формировании бюджетов на 2010 год.

«Если бы эти нормы вступали бы в силу сейчас, то нужно было бы пересматривать этот бюджет, а поскольку нормы вступают и принципы формирования бюджета с 1 января - не все, но большинство норм - то бюджет, как раз который будет сформирован в этом году по новым принципам, он действительно начнет функционировать с 1 января, - отметил М.ПИТЦИК. – Норма, которая нас не устраивала, относительно зачисления налога с доходов физических лиц по месту проживания она вступает в силу с 2011 года, возможен вариант, что ее пересмотрят».

23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между Государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из Государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.

24 июня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что в Секретариате продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Высказывая свое мнение о документе, А.ШЛАПАК отметил, что у него есть большие опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается. «Меня лично волнует только одно – каким образом сегодня Министерство финансов может рассчитывать 13 тысяч бюджетов. По моему мнению, организационно они это завалят, хотя, возможно, я не прав. Но если у нас колоссальные проблемы с расчетом 700 бюджетов…, то что будут делать, когда их будет 13 тысяч?», – сказал А.ШЛАПАК.