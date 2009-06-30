83-летняя студентка сдала сессию в Крыму (фото)

83-летняя студентка Галина Чернова успешно сдала летнюю сессию и перешла на второй курс экономического факультета Крымского института экономики и хозяйственного права. Все экзамены на двух сессиях она сдала на твердую четверку, на курсе ее называют ударницей, пишет газета Сегодня

Галина Алексеевна по-прежнему остается на дневном отделении и пока не собирается менять форму обучения. «Ко мне достаточно благосклонно относятся преподаватели и декан, все же делают небольшую скидку на возраст, позволяя учиться по индивидуальному графику. Но волнения перед экзаменами у меня было не меньше, чем у моих одногруппников. С одной стороны, казалось бы, от моих «хвостов» никому хуже не будет, а с другой — мне очень не хотелось оказаться среди отстающих. Труднее всего было сдавать экономику — одного понимания процессов мало, нужно же знать еще и точные формулировки. Учиться мне все так же интересно, как и в молодости. Перспективных планов для себя не строю. Все же возраст такой, что прежде всего думаешь каждый раз, засыпая, «хорошо бы утром проснуться». А там, шаг за шагом, Бог даст, закончу второй курс. Сейчас мне бы хотелось издать свой второй сборник стихов, которые я написала за этот год. И еще я радуюсь тому, что своим примером доказываю, что в моем возрасте можно не только семечки на скамейках щелкать. Я знаю, что мой опыт заставил многих пенсионеров пересмотреть отношение к себе и к своим возможностям», — рассказала она.

Пропусков занятий по состоянию здоровья у самой пожилой студентки Украины почти не было. Физическую форму она поддерживает зарядкой по своей системе с элементами йоги и китайской гимнастики.

За этот год Галина Алексеевна освоила компьютер — к семинарам дома готовилась, используя ноутбук, подаренный сыном.

На каникулах собирается в Москву — сына проведать и по музеям походить. Для этого у нее «двойные льготы»: может идти по пенсионному, а может и по студенческому. Этот билет уже не раз заставлял смутиться контролеров, когда те проверяли документ, а заодно узнавали возраст студентки.