Mercedes задавил лежащего на дороге в Крыму человека
12:06, 30 июня 2009Крым
1 0
Ночная авария
Лежащий на дороге человек погиб в результате наезда автомобиля Mercedes-Benz на трассе Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь в Крыму.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, инцидент произошел в Феодосийском регионе полуострова ночью 29 июня.
По данным ГАИ, за рулем «Мерседеса» находился житель Феодосии, 1984 года рождения.
Личность погибшего устанавливается.
В сообщении Госавтоинспекции не уточняется, почему человек лежал на дороге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter