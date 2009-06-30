Mercedes задавил лежащего на дороге в Крыму человека

Лежащий на дороге человек погиб в результате наезда автомобиля Mercedes-Benz на трассе Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь в Крыму.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, инцидент произошел в Феодосийском регионе полуострова ночью 29 июня.

По данным ГАИ, за рулем «Мерседеса» находился житель Феодосии, 1984 года рождения.

Личность погибшего устанавливается.

В сообщении Госавтоинспекции не уточняется, почему человек лежал на дороге.