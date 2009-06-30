Отдыхающие из Днепропетровской области разбились в Крыму

Машина с жителями Днепропетровской области врезалась в дерево на западе Крыма: один человек погиб, еще три, в том числе ребенок, получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, авария произошла накануне в Раздольненском районе полуострова.

Водитель Subaru Forester выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль наехал на дерево.

Погибла пассажирка, 1980 года рождения. Девушка проживала в Днепропетровске.

У водителя иномарки (жителя Днепропетровска, 1977 года рождения) закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребер. У пассажиров авто: девочки из Днепропетровска, 2004 года рождения, – травма живота, разрыв внутренних органов, у жителя Днепродзержинска, 1979 года рождения, – открытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, ушибы.