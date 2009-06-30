Ливни снова подтопили дома в Крыму

Ливни второй раз за последние несколько дней подтопили дома в Раздольненском районе на западе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, вечером в понедельник к спасателям поступило сообщение о частичном подтоплении сел Каштановка, Чехово, Березовка. Для выяснения ситуации выехала мобильная группа.

По данным МЧС, в селе Каштановка обнаружено частичное подтапливание дворов, огородов.

В селе Чехово подтоплены 11 жилых домов и магазин. На момент проверки спасателей вода полностью сошла с домов, информирует МЧС. «Подтапливание произошло из-за неправильной работы дренажной системы, которая находится на юге села под автодорогой», - отмечается в сообщении.

В селе Березовка обнаружено частичное подтопление 8 жилых домов. «Подтопление произошло из-за загрязнения дренажных и ливнепропускных каналов. Они не прочищались на протяжении длительного времени», - сказано в сообщении.

На сегодня в Крыму снова объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер 15-20 метров в секунду.

Как сообщал УНИАН, 25 июня из-за ливневых дождей с градом произошло частичное подтопление ряда населенных пунктов Раздольненского района, повреждены посевы зерновых, погибли мелкие животные и куры. Жертв среди населения нет.

Последствия стихии в Раздольненском районе, 26 июня.

Фото Алексея Сувирова/ УНИАН