Троллейбусы задавили мужчину в Симферополе

Мужчина погиб в результате несчастного случая на территории троллейбусного парка Симферополя.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о трагедии поступила к спасателям накануне.

«Мужчина, 1963 года рождения, был зажат между рядом стоящими троллейбусами», - говорится в сообщении.

Он получил несовместимые с жизнью травмы. По пути в реанимацию мужчина скончался.