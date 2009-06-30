Троллейбусы задавили мужчину в Симферополе
11:08, 30 июня 2009Крым
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ЧП на территории парка
Мужчина погиб в результате несчастного случая на территории троллейбусного парка Симферополя.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о трагедии поступила к спасателям накануне.
«Мужчина, 1963 года рождения, был зажат между рядом стоящими троллейбусами», - говорится в сообщении.
Он получил несовместимые с жизнью травмы. По пути в реанимацию мужчина скончался.
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