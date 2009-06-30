Экскурсионный автобус сгорел в Крыму

Перевозивший 19 экскурсантов автобус сгорел на трассе Судак-Алушта в Крыму, люди не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествии поступила к спасателям накануне.

Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки в моторном отсеке.

«Автобус огнем уничтожен полностью», - говорится в сообщении.

Убыток устанавливается.

Собственником автобуса является частное предприятие из города Павлоград.